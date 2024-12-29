Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько техники и россиян было уничтожено?
Среди техники – акцент на артиллерию
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны были ликвидированы и ранены 1730 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 167 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 785 930 (+1730) человек,
- танков ‒ 9656 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19981 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 21450 (+42) ед,
- РСЗО – 1256 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21038 (+25),
- крылатых ракет ‒ 3003 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32410 (+82) ед,
- специальной техники – 3670 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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