  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько техники и россиян было уничтожено?
В тренде

Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько техники и россиян было уничтожено?

Общие новости

Среди техники – акцент на артиллерию

Генштаб ВСУ подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько техники и россиян было уничтожено?

Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны были ликвидированы и ранены 1730 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 167 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 785 930 (+1730) человек,
  • танков ‒ 9656 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19981 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 21450 (+42) ед,
  • РСЗО – 1256 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1032 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21038 (+25),
  • крылатых ракет ‒ 3003 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32410 (+82) ед,
  • специальной техники – 3670 (+2).
По теме
yellow-arrow
Погром от Интера, Лацио прервал победную серию Аталанты, планы Александрии, возможный уход Зубкова и судьба украинских легионеров в Польше. Главные новости за 28 декабря
yellow-arrow
Журналист: Для Григорчука ЛНЗ — последний шанс показать квалификацию и подтвердить уровень
yellow-arrow
"Для нападающего это очень хорошо". Легенда Шахтера нашел главное преимущество в игре Довбика
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости