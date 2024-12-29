Команда юношеского чемпионата Украины попала под штраф КДК УАФ

КГК УАФ оштрафовал "Ингулец" за ненадлежащее поведение официальных лиц после игры с "Колосом".

14 декабря состоялся матч "Ингулец" - "Колос" юношеского чемпионата Украины. Тогда выиграла команда из Ковалевки со счетом 2:3. уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 тысяч гривен.

Читайте также Кобина оштрафовали и дисквалифицировали из-за поведения в игре с Кривбассом

Напомним, юношеская команда "Ингульца" занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата Украины (U-19), набрав семь очков в 17 матчах.