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Команда юношеского чемпионата Украины попала под штраф КДК УАФ

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На этот раз Ингулец

Команда юношеского чемпионата Украины попала под штраф КДК УАФ

Скриншот: YouTube

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КГК УАФ оштрафовал "Ингулец" за ненадлежащее поведение официальных лиц после игры с "Колосом".

14 декабря состоялся матч "Ингулец" - "Колос" юношеского чемпионата Украины. Тогда выиграла команда из Ковалевки со счетом 2:3. уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 тысяч гривен.

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Напомним, юношеская команда "Ингульца" занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата Украины (U-19), набрав семь очков в 17 матчах.

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Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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Источник:
uaf
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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