Россияне ночью атаковали Украину ракетами С-300/С-400 и БПЛА. Сколько удалось сбить ПВО?

В ночь с 28 (с 19:00) на 29 декабря Украина снова подверглась атаке от армии РФ.

В этот раз россияне запустили шесть зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. по Курщине и Сумщине. Кроме этого также атаковали 10 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из Крыма.