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Россияне ночью атаковали Украину ракетами С-300/С-400 и БПЛА. Сколько удалось сбить ПВО?

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Больше всего целей было ликвидировано на Николаевщине

Россияне ночью атаковали Украину ракетами С-300/С-400 и БПЛА. Сколько удалось сбить ПВО?

Vitaly V. Kuzmin

Новина українською

В ночь с 28 (с 19:00) на 29 декабря Украина снова подверглась атаке от армии РФ.

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В этот раз россияне запустили шесть зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. по Курщине и Сумщине. Кроме этого также атаковали 10 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из Крыма.

“В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбито 9 ударных БпЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов. Все — в Николаевской области”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

Россияне ночью атаковали Украину ракетами С-300/С-400 и БПЛА. Сколько удалось сбить ПВО? - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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