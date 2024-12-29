Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба
Тяжёлая потеря
Фото - Instagram
Экс-футболист киевского "Динамо" сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба.
Артём Милевский сообщил в сторис Instagram, что на 39-м году жизни скончалась Ирина Ашкенази. Дочь бывшего вице-президента киевского клуба Леонида Ашкенази.
Экс-футболист выложил обесцвеченное фото с девушкой в сторис.
"Нет слов, Ирка (смайл сердца). Слёзы. Не знаю, что б***ь сказать. RIP", - написал Милевский в сторис
Ирина скончалась внезапно 27 декабря – друзья не поверили в случившееся.
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Артём Милевский и Ирина Ашкенази были близкими друзьями. Девушка поддерживала футболиста, когда тот лечился от алкогольной зависимости.
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