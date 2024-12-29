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Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба

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Тяжёлая потеря

Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба

Фото - Instagram

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Экс-футболист киевского "Динамо" сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба.

Артём Милевский сообщил в сторис Instagram, что на 39-м году жизни скончалась Ирина Ашкенази. Дочь бывшего вице-президента киевского клуба Леонида Ашкенази.

Экс-футболист выложил обесцвеченное фото с девушкой в сторис.

"Нет слов, Ирка (смайл сердца). Слёзы. Не знаю, что б***ь сказать. RIP", - написал Милевский в сторис

Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба - изображение 1

Ирина скончалась внезапно 27 декабря – друзья не поверили в случившееся.

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Артём Милевский и Ирина Ашкенази были близкими друзьями. Девушка поддерживала футболиста, когда тот лечился от алкогольной зависимости.

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Артем Милевский Динамо (Киев)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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