Пользы мало. Шахтер хочет продать своего самого высокооплачиваемого футболиста

Донецкий "Шахтер" имеет желание продать нападающего Лассину Траоре. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас. Он добавляет, что буркиниец сейчас является самым высокооплачиваемым футболистом донецкой команды.

"Шахтер" готов продать, но нет явного покупателя. Сплетничают о "Лансе", "Фламенго", каких-то других клубах... Насколько мне известно, конкретики пока никакой. Это самый высокооплачиваемый игрок в команде, пользы от которого мало", - сказал Бурбас.

В этом сезоне Лассина Траоре отыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 3 гола и отметился 3-мя результативными передачами.