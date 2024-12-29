Воробей не верит в лидерстве Сикана на позиции нападающего, в случае ухода Траоре
Нужна конкуренция
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Бывший нападающий "Шахтера" Андрея Воробья поделился мыслями, как сильно повлияет на команду возможный уход бомбардира Лассина Траоре.
"Если "Шахтер" продаст Траоре, то нужно искать альтернативу. В любой команде должна быть здоровая конкуренция. Как нападающий, я знаю, что должно быть два или три форварда, которые будут бороться за место в составе. Поэтому, если останется один Сикан, я не думаю, что он вытянет эту миссию на себе.
Убежден, что руководители клуба, если уж надумали продавать Траоре, то ищут какую-то кандидатуру и будут укреплять состав. Возможно, это будет нападающий из УПЛ, возможно, пригласят кого-то из легионеров. Но в любом случае, должна быть конкуренция", - сказал Воробей.
В этом сезоне Лассина Траоре сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 3 гола и отметился 3-мя результативными передачами.
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