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Шацких назвал футболистов Динамо, практически готовых к игре в европейском чемпионате

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Экс-бомбардир дал интервью

Шацких назвал футболистов Динамо, практически готовых к игре в европейском чемпионате

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший форвард киевлян подвел итоги года и прокомментировал подготовку к финишу общего этапа Лиги Европы.

[О матчах в ЛЕ в январе] "Думаю, что форсировать ничего не будут. Плана на подготовительный сбор будут придерживаться. Они представляют честь страны. "Динамо" Киев – это "Динамо" Киев. Но именно к этим двум матчам, я думаю, что готовиться не будут.

Жаловаться грех в сложившейся ситуации. Происходящее в стране… Да, логистика – это понятно. Но логистика в плане того, что после игры нет практически никакого восстановления. График насыщенный, тяжелый и к этому надо быть готовым. Сейчас оставшиеся две игры они сыграют и уже будет концентрация на чемпионат".

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[О чемпионской гонке] По таблице – фаворит. Идут на первом месте достаточно уверенно. Но еще играть практически весь второй круг, поэтому рано делать прогнозы.

[О готовности футболистов к европейскому чемпионату] По игре, которую я видел – Шапаренко, наверное. Возможно, Бражко в какой-то степени. Денис Попов. Дубинчак неплохо смотрится.

[О лидере Динамо] Виталий Буяльский с опытом достаточно немаленьким. Это зависит от характера человека. Не то, что повязку надели кому-то, а он за собой поведет. Нет. Это должен быть именно лидер изнутри от природы. Мне сложно, потому что я не в команде нахожусь. Трудно мне кого-нибудь поставить на эту роль".

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[О возвращении в клуб] "А почему нет? Загадывать, мечтать и думать… Будет предложение – будем думать.

Надеюсь, что в 2025 году это все закончится. Чтобы это безобразие как можно скорее завершилось. Наконец звук этой сирены прекратился. И люди могли спокойно спать, жить, работать, заниматься своим любимым делом. Я желаю только этого. Тихого неба над головой и мира", – заявил Шацких.

"Пахтакор" под руководством экс-форварда "Динамо" завершил чемпионат Узбекистана только шестым.

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Максим Шацких Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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