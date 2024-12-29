Глава Вереса Шандрук признался, какое звено команды хочет усилить зимой
Болельщики должны согласиться
Фото: НК Верес
Наставник "Вереса" Олег Шандрук поделился планами клуба на зимнее трансферное окно. Тренер хочет усилить одно из звеньев.
"Сейчас у нас достаточно конкурентный коллектив. Хотим зимой усилить линию защиты. Насколько это нам удастся - увидим. Также мы открыты к предложениям по собственным футболистам.
Также одним из векторов развития клуба остается ставка на молодежь. Есть игроки, которые заслуживают большего внимания. Тот же Ростислав Баран. Но в команде есть серьезная конкуренция. Надеемся, молодежь еще больше будет прогрессировать, мы им в этом будем помогать", - сказал Шандрук.
После 17-ти туров УПЛ "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице. В Кубке Украины команда вышла в четвертьфинал, где встретится с "Полесьем".
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