Глава Вереса Шандрук признался, какое звено команды хочет усилить зимой

Наставник "Вереса" Олег Шандрук поделился планами клуба на зимнее трансферное окно. Тренер хочет усилить одно из звеньев.

"Сейчас у нас достаточно конкурентный коллектив. Хотим зимой усилить линию защиты. Насколько это нам удастся - увидим. Также мы открыты к предложениям по собственным футболистам.

Также одним из векторов развития клуба остается ставка на молодежь. Есть игроки, которые заслуживают большего внимания. Тот же Ростислав Баран. Но в команде есть серьезная конкуренция. Надеемся, молодежь еще больше будет прогрессировать, мы им в этом будем помогать", - сказал Шандрук.