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Глава Вереса Шандрук признался, какое звено команды хочет усилить зимой

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Болельщики должны согласиться

Глава Вереса Шандрук признался, какое звено команды хочет усилить зимой

Фото: НК Верес

Новина українською

Наставник "Вереса" Олег Шандрук поделился планами клуба на зимнее трансферное окно. Тренер хочет усилить одно из звеньев.

"Сейчас у нас достаточно конкурентный коллектив. Хотим зимой усилить линию защиты. Насколько это нам удастся - увидим. Также мы открыты к предложениям по собственным футболистам.

Также одним из векторов развития клуба остается ставка на молодежь. Есть игроки, которые заслуживают большего внимания. Тот же Ростислав Баран. Но в команде есть серьезная конкуренция. Надеемся, молодежь еще больше будет прогрессировать, мы им в этом будем помогать", - сказал Шандрук.

После 17-ти туров УПЛ "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице. В Кубке Украины команда вышла в четвертьфинал, где встретится с "Полесьем".

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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