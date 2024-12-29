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Ворскла планирует начать следующий сезон с обновленным стадионом

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Работы стартовали еще до нового года

Ворскла планирует начать следующий сезон с обновленным стадионом

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Руководство полтавского клуба запланировало и уже приступило к реализации обновления стадиона имени Бутовского.

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Уже усовершенствовали внутренние помещения – реконструирован спортзал, домашняя и женская раздевалки. В процессе работы над центральным входом и гостевой раздевалкой. Весной руководителям "Ворсклы" нужно принять концептуальное решение по газону – оборудовать гибридное покрытие или сохранить природную траву. Также необходимо установить дренажную систему.

Сезон 2025/26 клуб рассчитывает начать с обновленным стадионом современного уровня. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского открыт 2 мая 1951 года. Самые масштабные реконструкции проводились в периодах с 1968 по 1974-й и с 1995 по 2000-й.

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Ворскла (Полтава) Стадион Ворскла имени А. Бутовского
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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