Чеферин не принял Шевченко. Инсайдер раскритиковал главу УАФ – он мало времени уделяет проблемам украинского футбола

Журналист Игорь Бурбас сообщил, как президент УАФ "продуктивно" съездил на встречу с главой УЕФА.

“Источник подтвердил, что Шевченко действительно приезжал в Ньон, был в штаб-квартире УЕФА, он очень хотел попасть на аудиенцию к Чеферину, но президент УЕФА не принял его".

"По моей информации, посоветовали ему через своего секретаря записаться на другую дату уже в середине января. Там нужно указывать тему, с которой он должен пойти на встречу. Конгресс должен пройти 4 апреля и в планах Шевченко туда пробиться.

В последнее время его беспокоит, как ему избраться в Исполком УЕФА, а все остальное – пусть своими проблемами занимаются”, – сказал Бурбас.