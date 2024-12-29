  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Чеферин не принял Шевченко. Инсайдер раскритиковал главу УАФ – он мало времени уделяет проблемам украинского футбола
В тренде

Чеферин не принял Шевченко. Инсайдер раскритиковал главу УАФ – он мало времени уделяет проблемам украинского футбола

Общие новости

У Андрея Николаевича совсем другая цель

Чеферин не принял Шевченко. Инсайдер раскритиковал главу УАФ – он мало времени уделяет проблемам украинского футбола

uaf.ua

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас сообщил, как президент УАФ "продуктивно" съездил на встречу с главой УЕФА.

“Источник подтвердил, что Шевченко действительно приезжал в Ньон, был в штаб-квартире УЕФА, он очень хотел попасть на аудиенцию к Чеферину, но президент УЕФА не принял его".

Читайте такжеШевченко получил строгое предупреждение от Чеферина по поводу выборов УАФ

"По моей информации, посоветовали ему через своего секретаря записаться на другую дату уже в середине января. Там нужно указывать тему, с которой он должен пойти на встречу. Конгресс должен пройти 4 апреля и в планах Шевченко туда пробиться.

В последнее время его беспокоит, как ему избраться в Исполком УЕФА, а все остальное – пусть своими проблемами занимаются”, – сказал Бурбас.

Экс-форвард "Динамо" возглавляет УАФ с 25 января.

По теме
yellow-arrow
В 41-летнем возрасте умер бывший украинский футболист
yellow-arrow
Ворскла планирует начать следующий сезон с обновленным стадионом
yellow-arrow
Глава Вереса Шандрук признался, какое звено команды хочет усилить зимой
Андрей Шевченко Исполком УЕФА Александер Чеферин УАФ Игорь Бурбас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.12.2024 в 21:13
Я бачу, цей додік не заспокоїться, допоки не потрапить до медичного підручника. Синдромом Бурбаса назвуть психічне відхилення, що викликає словесну діарею.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.12.2024 в 21:13
Я бачу, цей додік не заспокоїться, допоки не потрапить до медичного підручника. Синдромом Бурбаса назвуть психічне відхилення, що викликає словесну діарею.
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
29.12.2024 в 21:04
Сімченко, ти клінічний довбань, на рівні з довбой"бом бурбасом, вис"ри якого постиш. Тебе з натяжкою можна журналістом називати
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости