Чеферин не принял Шевченко. Инсайдер раскритиковал главу УАФ – он мало времени уделяет проблемам украинского футбола
У Андрея Николаевича совсем другая цель
uaf.ua
Журналист Игорь Бурбас сообщил, как президент УАФ "продуктивно" съездил на встречу с главой УЕФА.
“Источник подтвердил, что Шевченко действительно приезжал в Ньон, был в штаб-квартире УЕФА, он очень хотел попасть на аудиенцию к Чеферину, но президент УЕФА не принял его".
"По моей информации, посоветовали ему через своего секретаря записаться на другую дату уже в середине января. Там нужно указывать тему, с которой он должен пойти на встречу. Конгресс должен пройти 4 апреля и в планах Шевченко туда пробиться.
В последнее время его беспокоит, как ему избраться в Исполком УЕФА, а все остальное – пусть своими проблемами занимаются”, – сказал Бурбас.
Экс-форвард "Динамо" возглавляет УАФ с 25 января.
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