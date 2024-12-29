В 41-летнем возрасте умер бывший украинский футболист

Умер бывший украинский футболист Руслан Соляник. Он был воспитанником полтавского футбола.

Жизнь Руслана оборвалась на 41-м году. Причины смерти не сообщаются, однако в соцсетях пишут о болезни.

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В своей карьере Соляник выступал за ряд клубов. Больше всего матчей провел за "Мариуполь", "Титан", "Ворсклу", "Жетысу" и "Черноморец".