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Дать время или делать изменения? Легенда Шахтера высказался о Пушиче

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Что сделает руководство?

Дать время или делать изменения? Легенда Шахтера высказался о Пушиче

shakhtar.com

Новина українською

Бывший футболист "Шахтера" Андрей Воробей ответил на вопрос, исчерпал ли себя тренер Марино Пушич в донецком клубе.

"Трудно сказать, исчерпал он себя или нет. Может, все его идеи вообще еще не воплотились. А может, ему и стоит дать шанс, хотя многим его и не давали. Здесь руководство должно понять для себя, устраивают ли их результаты команды под руководством Пушича. Как по мне, надо что-то менять", - сказал Воробей.

"Шахтер" занимает 3-е место в УПЛ, отставая от лидера на 10 очков. В Лиге чемпионов клуб размещается на 27-й позиции, которая не дает право выйти в плей-офф. В Кубке Украины "горняки" вышли в четвертьфинал.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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