Дать время или делать изменения? Легенда Шахтера высказался о Пушиче
Что сделает руководство?
shakhtar.com
Бывший футболист "Шахтера" Андрей Воробей ответил на вопрос, исчерпал ли себя тренер Марино Пушич в донецком клубе.
"Трудно сказать, исчерпал он себя или нет. Может, все его идеи вообще еще не воплотились. А может, ему и стоит дать шанс, хотя многим его и не давали. Здесь руководство должно понять для себя, устраивают ли их результаты команды под руководством Пушича. Как по мне, надо что-то менять", - сказал Воробей.
"Шахтер" занимает 3-е место в УПЛ, отставая от лидера на 10 очков. В Лиге чемпионов клуб размещается на 27-й позиции, которая не дает право выйти в плей-офф. В Кубке Украины "горняки" вышли в четвертьфинал.
Популярное сейчас
- Позвонил по телефону Реброву и Шевченко. Известны новые детали вокруг допинг-теста Мудрика
- Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба
- Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Бурбас заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины
- Балули - о периоде в Харькове: Люди в Украине или очень богатые, или очень бедные, среднего класса нет
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО