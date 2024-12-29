Дать время или делать изменения? Легенда Шахтера высказался о Пушиче

Бывший футболист "Шахтера" Андрей Воробей ответил на вопрос, исчерпал ли себя тренер Марино Пушич в донецком клубе.

"Трудно сказать, исчерпал он себя или нет. Может, все его идеи вообще еще не воплотились. А может, ему и стоит дать шанс, хотя многим его и не давали. Здесь руководство должно понять для себя, устраивают ли их результаты команды под руководством Пушича. Как по мне, надо что-то менять", - сказал Воробей.