Опять деньги? Бурбас раскрыл детали сорванного перехода Кобина из Ингульца в Рух

Недавно появлялась информация, что "Рух" заинтересован в приглашении главного тренера "Ингульца" Василия Кобина. Журналист Игорь Бурбас поделился информацией, что переход специалиста не состоится из-за суммы компенсации.

По его словам, президент "Ингульца" Александр Поворознюк потребовал от львовян 1 миллион гривен. Владелец "Руха" Григорий Козловский платить не хочет.

Читайте также Понадобились изменения. Рух планирует провести неожиданную рокировку на тренерском мостике

Напомним, львовскую команду сейчас возглавляет Виталий Пономарев. "Рух" занимает в УПЛ 7-е место, а "Ингулец“ - последнее, 16-е.