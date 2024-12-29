Опять деньги? Бурбас раскрыл детали сорванного перехода Кобина из Ингульца в Рух
Миллион оказался большой суммой?
ФК Минай
Недавно появлялась информация, что "Рух" заинтересован в приглашении главного тренера "Ингульца" Василия Кобина. Журналист Игорь Бурбас поделился информацией, что переход специалиста не состоится из-за суммы компенсации.
По его словам, президент "Ингульца" Александр Поворознюк потребовал от львовян 1 миллион гривен. Владелец "Руха" Григорий Козловский платить не хочет.
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Напомним, львовскую команду сейчас возглавляет Виталий Пономарев. "Рух" занимает в УПЛ 7-е место, а "Ингулец“ - последнее, 16-е.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жека-киев (биг виладж)
29.12.2024 в 22:21
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