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Опять деньги? Бурбас раскрыл детали сорванного перехода Кобина из Ингульца в Рух

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Миллион оказался большой суммой?

Опять деньги? Бурбас раскрыл детали сорванного перехода Кобина из Ингульца в Рух

ФК Минай

Новина українською

Недавно появлялась информация, что "Рух" заинтересован в приглашении главного тренера "Ингульца" Василия Кобина. Журналист Игорь Бурбас поделился информацией, что переход специалиста не состоится из-за суммы компенсации.

По его словам, президент "Ингульца" Александр Поворознюк потребовал от львовян 1 миллион гривен. Владелец "Руха" Григорий Козловский платить не хочет.

Читайте такжеПонадобились изменения. Рух планирует провести неожиданную рокировку на тренерском мостике

Напомним, львовскую команду сейчас возглавляет Виталий Пономарев. "Рух" занимает в УПЛ 7-е место, а "Ингулец“ - последнее, 16-е.

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Василий Кобин Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
29.12.2024 в 22:21
Бурбас, сам трансфери вигадує, потім сам вигадує нехитрі причини, чого те не сталось. Такий собі, журналіст-фантаст. 1000000 гривень на сьогодні, то 24000$. Це по міркам, навіть УПЛ - як мішок картоплі. Це квартальна зп гравця основного складу, команди-середняка. Ну хто, взагалі, це став би обговорювати?
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
29.12.2024 в 22:21
Бурбас, сам трансфери вигадує, потім сам вигадує нехитрі причини, чого те не сталось. Такий собі, журналіст-фантаст. 1000000 гривень на сьогодні, то 24000$. Це по міркам, навіть УПЛ - як мішок картоплі. Це квартальна зп гравця основного складу, команди-середняка. Ну хто, взагалі, це став би обговорювати?
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Rumata (Киев)
29.12.2024 в 21:56
Потрібно бути наголову відбитим, щоб платити за Васю гроші. більш слабкого тренера в УПЛ важко знайти.
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