Тренер Полесья-2 назвал футболиста, у которого будет самый высокий потенциал в УПЛ
Но нужно еще много работать
Фото - Полісся
Главный тренер житомирского "Полесья-2" Кишан Шиль Гаутам предоставил собственную характеристику атакующему полузащитнику "волков" Ярославу Караману.
“Слава имеет искреннюю натуру, которая была заметна с первых дней, когда он прибыл из Ужгорода. Он продемонстрировал желание работать на футбольном поле, играть и доказывать, что может больше.
Когда он перешел к нам, получил вызов в сборную Украины U-19, где сыграл с Нидерландами (0:1) и Англией (1:3). Потом постепенно начал привлекаться к тренировкам первой команды и, в конце концов, дебютировал за нее.
Отмечать сейчас нужно не игровые качества, которые и так все могли увидеть, и, думаю, были приятно удивлены, а именно ментальный компонент”.
"Он 2006 года рождения, и этот значительный шаг в карьере сделал в короткий промежуток времени. Данные события могли как-то на него повлиять, ведь это действительно тяжело. Однако он не только поддерживает, но повышает планку требований к себе. Это многое говорит о нем, как о личности.
У него очень хороший микс качеств. Имею в виду и природные качества, и понимание, и ментальность. Однако нужно быть спокойными, как это происходило раньше.
Слава должна понимать, что о нем сейчас многие будут говорить одобрительно, он многим будет нравиться. Это следует оставить и сфокусироваться на том, что он делал для этого.
Мне кажется, если он продолжит работать так же, возможно, и будет иметь наивысший потенциал на уровне чемпионата Украины. Это "Шахтер" и "Динамо"? Почему? Это "Полесье", – заявил специалист.
Караман делал свои первые шаги в футболе в составе "Миная" U-19.
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