Тренер Полесья-2 назвал футболиста, у которого будет самый высокий потенциал в УПЛ

Главный тренер житомирского "Полесья-2" Кишан Шиль Гаутам предоставил собственную характеристику атакующему полузащитнику "волков" Ярославу Караману.

“Слава имеет искреннюю натуру, которая была заметна с первых дней, когда он прибыл из Ужгорода. Он продемонстрировал желание работать на футбольном поле, играть и доказывать, что может больше.

Когда он перешел к нам, получил вызов в сборную Украины U-19, где сыграл с Нидерландами (0:1) и Англией (1:3). Потом постепенно начал привлекаться к тренировкам первой команды и, в конце концов, дебютировал за нее.

Отмечать сейчас нужно не игровые качества, которые и так все могли увидеть, и, думаю, были приятно удивлены, а именно ментальный компонент”.