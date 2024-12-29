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Тренер Полесья-2 назвал футболиста, у которого будет самый высокий потенциал в УПЛ

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Но нужно еще много работать

Тренер Полесья-2 назвал футболиста, у которого будет самый высокий потенциал в УПЛ

Фото - Полісся

Новина українською

Главный тренер житомирского "Полесья-2" Кишан Шиль Гаутам предоставил собственную характеристику атакующему полузащитнику "волков" Ярославу Караману.

“Слава имеет искреннюю натуру, которая была заметна с первых дней, когда он прибыл из Ужгорода. Он продемонстрировал желание работать на футбольном поле, играть и доказывать, что может больше.

Когда он перешел к нам, получил вызов в сборную Украины U-19, где сыграл с Нидерландами (0:1) и Англией (1:3). Потом постепенно начал привлекаться к тренировкам первой команды и, в конце концов, дебютировал за нее.

Отмечать сейчас нужно не игровые качества, которые и так все могли увидеть, и, думаю, были приятно удивлены, а именно ментальный компонент”.

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"Он 2006 года рождения, и этот значительный шаг в карьере сделал в короткий промежуток времени. Данные события могли как-то на него повлиять, ведь это действительно тяжело. Однако он не только поддерживает, но повышает планку требований к себе. Это многое говорит о нем, как о личности.

У него очень хороший микс качеств. Имею в виду и природные качества, и понимание, и ментальность. Однако нужно быть спокойными, как это происходило раньше.

Слава должна понимать, что о нем сейчас многие будут говорить одобрительно, он многим будет нравиться. Это следует оставить и сфокусироваться на том, что он делал для этого.

Мне кажется, если он продолжит работать так же, возможно, и будет иметь наивысший потенциал на уровне чемпионата Украины. Это "Шахтер" и "Динамо"? Почему? Это "Полесье", – заявил специалист.

Караман делал свои первые шаги в футболе в составе "Миная" U-19.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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