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"Запасной аэродром". Будковский рассказал о своем обучении на тренера

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Уже задумывается над новой ролью

"Запасной аэродром". Будковский рассказал о своем обучении на тренера

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Новина українською

Нападающий "Зари" Филипп Будковский рассказал, что в будущем не против стать тренером. Сейчас футболисту 32 года.

"Скажем так, хочется, чтобы был какой-то запасной аэродром, чтобы ты понимал, что после футбола - ты понимаешь, что у тебя какие-то навыки, какое-то понимание. Много тренеров меняешь, что-то остается, что-то там записываешь.

Хочется донести потом эту информацию кому-то, если будешь связан с футболом, работать в команде какой-то. И хочется, видимо, не делать тех ошибок, которые делали другие тренеры. Хочется как-то совершенствоваться, быть лучшим, показывать результат потом с командой", - сказал игрок.

В этом сезоне Будковский провел за "Зарю" 15 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026-го года.

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Заря (Луганск) Филипп Будковский
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Источник:
Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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