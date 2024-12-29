"Запасной аэродром". Будковский рассказал о своем обучении на тренера
Уже задумывается над новой ролью
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
Нападающий "Зари" Филипп Будковский рассказал, что в будущем не против стать тренером. Сейчас футболисту 32 года.
"Скажем так, хочется, чтобы был какой-то запасной аэродром, чтобы ты понимал, что после футбола - ты понимаешь, что у тебя какие-то навыки, какое-то понимание. Много тренеров меняешь, что-то остается, что-то там записываешь.
Хочется донести потом эту информацию кому-то, если будешь связан с футболом, работать в команде какой-то. И хочется, видимо, не делать тех ошибок, которые делали другие тренеры. Хочется как-то совершенствоваться, быть лучшим, показывать результат потом с командой", - сказал игрок.
В этом сезоне Будковский провел за "Зарю" 15 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026-го года.
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