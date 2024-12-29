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"Выполнили главную задачу". Шандрук оценил пройденный 2024-й год для Вереса

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Главное - продолжить успешно выступать в следующем году

"Выполнили главную задачу". Шандрук оценил пройденный 2024-й год для Вереса

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил 2024-й год для своей команды, а также поделился планами на ближайшее время.

"Для нас этот год был безусловно напряженным и очень нервным. Мы очень зависим от результата. Поэтому я очень рад, что мы продолжаем играть в УПЛ, мы выполнили главную задачу на первое полугодие этого года. Сейчас мы строим новую команду. И надеемся, что делаем успешные шаги в этом направлении.

По моему мнению, у нас в этом году все же было больше позитива. По ходу сезона команда нашла понимание игры. Это вселяет оптимизм и веру в будущее. Какие матчи запомнились больше всего? Это весенние и очень важные победы над "Минаем" и "Оболонью". Переходные нервные матчи с "Эпицентром". А уже в новом сезоне хочу отметить все домашние матчи. Ведь игра перед нашими болельщиками - это всегда особая атмосфера.

Сейчас мы отдыхаем. Команда снова соберется в Ровно 9-го января. Пройдем медосмотр. И на месте начнем беговую работу. А 16-го января отправимся в Турцию, где запланирован почти месячный тренировочный сбор. Уже есть больше половины спарринг-партнеров. Сейчас ищем других. В целом планируем провести до десяти контрольных матчей", - рассказал Шандрук.

После 17-ти туров УПЛ "Верес" занимает 9-е место в турнирной таблице. В Кубке Украины команда вышла в четвертьфинал, где встретится с "Полесьем".

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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