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Йовичевич – об исчезновении Днепра-1: В то время уже был знак, что это может быть

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Экс-наставник вспомнил период карьеры

Йовичевич – об исчезновении Днепра-1: В то время уже был знак, что это может быть

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Бывший тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал об исчезновении клуба из Днепра.

“Конечно, досадно, потому что “Днепр-1” – очень важная часть моей жизни в Украине, хотя началось все в “Карпатах”. Первые эмоции никогда забыть не можешь, но в "Днепре-1" действительно 2 года были почти незабываемыми.

Мы показывали очень хороший футбол, некоторые футболисты уже играют сегодня за национальную сборную, некоторые футболисты, как Довбик, играют в больших клубах – это радует меня.

Но досадная ситуация. Хотя в то время уже был знак, что она может быть, потому что всегда были немного задержки по зарплатам – такая ситуация не соответствует статусу клуба, который стремится к самым высоким целям”.

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“Зарплаты, финансовые условия должны быть солидными, чтобы футболисты не думали об этом, а думали только о тактике, личном развитии, индивидуальном и коллективном прогрессе, чтобы результаты были такими, которые хотят болельщики и руководство.

Грустно, когда кончается все судом. Суд – это не признак солидности, но справедливость есть, потому что суд стал на мою сторону. Все, что написано в контракте – так и было. Хочется забыть этот случай", – сказал Йовичевич.

"Лудогорец" хорватского специалиста возглавляет чемпионат Болгарии.

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Игор Йовичевич Днепр-1
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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