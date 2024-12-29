Йовичевич – об исчезновении Днепра-1: В то время уже был знак, что это может быть

Бывший тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал об исчезновении клуба из Днепра.

“Конечно, досадно, потому что “Днепр-1” – очень важная часть моей жизни в Украине, хотя началось все в “Карпатах”. Первые эмоции никогда забыть не можешь, но в "Днепре-1" действительно 2 года были почти незабываемыми.

Мы показывали очень хороший футбол, некоторые футболисты уже играют сегодня за национальную сборную, некоторые футболисты, как Довбик, играют в больших клубах – это радует меня.

Но досадная ситуация. Хотя в то время уже был знак, что она может быть, потому что всегда были немного задержки по зарплатам – такая ситуация не соответствует статусу клуба, который стремится к самым высоким целям”.