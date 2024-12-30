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Голевой пас Довбика пяткой, увольнение Фонсеки, долгожданная победа Ман Сити. Главные новости за 29 декабря

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А также очередная победа Ливерпуля и поражение Трубина в дерби

Голевой пас Довбика пяткой, увольнение Фонсеки, долгожданная победа Ман Сити. Главные новости за 29 декабря

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 29 декабря

Артем Довбик отметился ассистом в игре с Миланом

Середняки Серии А "Милан" и "Рома" сыграли между собой вничью в 18 туре. На гол Рейндерса в первом тайме "Рома" ответила своим мячом еще до перерыва – Артем Довбик эффектно пяткой в одно касание дал передачу на Дибалу, а аргентинец не менее красиво пробил с лету – 1:1. Для Довбика это был второй ассист в Серии А. В другом матче воскресенья "Ювентус" и "Фиорентина" сыграли вничью (2:2), а "Наполи" справился с "Венецией" (1:0).

Милан уволил Паулу Фонсеку

Матч с "Ромой" стал последним во главе "Милана" для Паулу Фонсеки, который был уволен сразу после игры. Португалец пообщался с прессой, а уже в раздевалке руководство клуба отправило его в отставку. Фонсека оставляет "Милан" на восьмом месте в Серии А. Отставание от лидера – 14 очков. Новым тренером "россонери" станет Сержиу Консейсау, известный по работе в "Порту".

Ливерпуль укрепил лидерство в АПЛ

"Ливерпуль" одержал уже свою 14 победу в 18 турах, справившись на выезде с "Вест Хэмом". Команда Слота отправила в ворота лондонцев аж пять мячей – 5:0 (Диас, Гакпо, Салах, Александер-Арнольд, Жота). "Ливерпуль" опережает второй "Форест" на восемь очков, и имеет игру в запасе.

Манчестер Сити победил впервые за шесть матчей

Команда Пепа Гвардиолы наконец-то сумела победить в АПЛ, справившись на выезде с одним из аутсайдеров лиги "Лестером" (2:0). По голу забили Савиньо и Холанд. Это была лишь вторая победа "Манчестер Сити" в последних 14 матчах.

Миколенко и Забарный на двоих набрали одно очко

"Эвертон" прервал свою серию без поражений, уступив в матче АПЛ на своем поле сенсационному "Ноттингем Форест" (0:2). "Борнмут" в свою очередь дважды проигрывал "Фулхэму", но сумел свести матч вничью (2:2). Виталий Миколенко и Илья Забарный провели полные матчи без замен.

Трубин с Бенфикой проиграл Спортингу

"Спортинг" вернул себе первое место в чемпионате Португалии, переиграв в дерби "Бенфику" (1:0). Анатолий Трубин вышел в старте "Бенфики", выполнил пять сейвов, однако не справился с ударом Катамо.

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