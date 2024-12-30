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Летом Йовичевич снова мог возглавить украинский клуб

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Впрочем, все ограничилось диалогами

Летом Йовичевич снова мог возглавить украинский клуб

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич, возглавляющий болгарский "Лудогорец", летом мог вернуться в Украину.

— Соответствует ли действительности информация о том, что несколько месяцев назад вас звали в "Металлист 1925"?

— Было дело, были разговоры, звонки. Конечно, интересовались не только "Металлист", но и другие клубы. Но я решил пойти в "Лудогорец", и я рад быть здесь.

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— А другие клубы – это тоже из Украины? О "Полесье" речь?

— Знаете, некрасиво говорить о том, кто звонил, как звонил. Но разговоры были.

Йовичевич больше шести лет работал тренером в трех украинских клубах.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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