Летом Йовичевич снова мог возглавить украинский клуб
Впрочем, все ограничилось диалогами
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бывший тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич, возглавляющий болгарский "Лудогорец", летом мог вернуться в Украину.
— Соответствует ли действительности информация о том, что несколько месяцев назад вас звали в "Металлист 1925"?
— Было дело, были разговоры, звонки. Конечно, интересовались не только "Металлист", но и другие клубы. Но я решил пойти в "Лудогорец", и я рад быть здесь.
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— А другие клубы – это тоже из Украины? О "Полесье" речь?
— Знаете, некрасиво говорить о том, кто звонил, как звонил. Но разговоры были.
Йовичевич больше шести лет работал тренером в трех украинских клубах.
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