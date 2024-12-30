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Невероятные показатели. Генштаб оценил масштаб потерь российской армии за сутки

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Сверхуспешный день для украинских защитников

Невероятные показатели. Генштаб оценил масштаб потерь российской армии за сутки

Генштаб

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 2010 оккупантов, 22 бронемашины, 44 артсистемы и 141 единицу автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 30.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 787940 (+2010)
  • танков - 9663 (+7)
  • боевых бронированных машин - 20003 (+22)
  • артиллерийских систем - 21494 (+44)
  • РСЗВ - 1256 (+0)
  • средства ПВО - 1032 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21069 (+31)
  • крылатые ракеты - 3003 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32551 (+141)
  • специальная техника - 3670 (+0).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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