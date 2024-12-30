Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины

Соединенные Штаты Америки готовят важное решение в поддержку Украины. Официальное объявление ожидается уже сегодня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины - мы ожидаем официального объявления уже завтра (сегодня, 30 декабря, - прим.): значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны в защиту Украины", - сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Зеленский добавил, что помощь, которую объявят, должна поддержать стабилизационную работу на фронте.

В пятницу в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине. По данным AP, его стоимость оценивается в 1,25 миллиарда долларов.