Идеальная работа ПВО. В Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки БПЛА
Одна часть сбита, другая - локационно потеряна
103 ОБР ТРО
В ночь на 30 декабря 2024 года Россия атаковала 43-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из Приморско-Ахтарска - рф.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбит 21 "шахед" и дроны-имитаторы других типов в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
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22 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
В Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БпЛА повреждены частные дома граждан.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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