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Шаран назвал самое главное разочарование года на клубном уровне

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Шаран назвал самое главное разочарование года на клубном уровне

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Известный тренер Владимир Шаран остался недоволен выступлениями украинских клубов в еврокубках в 2024 году.

"Из всех участников, которые в нынешнем году стартовали в еврокубковых турнирах, двое – "Полесье" и "Кривбасс" сошли с дистанции досрочно, а один – "Днепр-1" вообще прекратил свое существование. Еще двое – "Динамо" и "Шахтер" продолжают играть, однако не так, как всем того хотелось бы.

Выступление наших клубов в еврокубках – это, пожалуй, самое главное разочарование на клубном уровне. Это касается всех команд без исключения. Но есть объективные причины. Нашим командам было тяжело, ведь во время войны проблемой стала логистика. Да и наш чемпионат из-за лихолетья переживает не лучшие времена, в связи с чем его уровень топчется на месте. Команды выровнялись и это не могло не сказаться в еврокубковых турнирах", - считает Шаран.

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Владимир Шаран Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) еврокубки Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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