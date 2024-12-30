Шаран назвал самое главное разочарование года на клубном уровне

Известный тренер Владимир Шаран остался недоволен выступлениями украинских клубов в еврокубках в 2024 году.

"Из всех участников, которые в нынешнем году стартовали в еврокубковых турнирах, двое – "Полесье" и "Кривбасс" сошли с дистанции досрочно, а один – "Днепр-1" вообще прекратил свое существование. Еще двое – "Динамо" и "Шахтер" продолжают играть, однако не так, как всем того хотелось бы.

Выступление наших клубов в еврокубках – это, пожалуй, самое главное разочарование на клубном уровне. Это касается всех команд без исключения. Но есть объективные причины. Нашим командам было тяжело, ведь во время войны проблемой стала логистика. Да и наш чемпионат из-за лихолетья переживает не лучшие времена, в связи с чем его уровень топчется на месте. Команды выровнялись и это не могло не сказаться в еврокубковых турнирах", - считает Шаран.