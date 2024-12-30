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С Италии и Португалии. Милевский рассказал, какие клубы были заинтересованы в его трансфере

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Одна сделка обидно сорвалась

С Италии и Португалии. Милевский рассказал, какие клубы были заинтересованы в его трансфере

Фото: УНИАН

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Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский признался, что во время выступлений за киевлян получал предложения от итальянских "Фиорентины" и "Ливорно", а также от португальского "Порту". Наиболее предпочтительным вариантом для экс-футболиста были "фиалки".

"Предложения на пике славы точно поступали от "Фиорентины", "Порту" и "Ливорно". Я очень хотел перейти в "Фиорентину" и до сих пор сожалею, что туда не попал.

Почему трансфер не удался? Потому что не отпустили. У нас в то время был очень сильный чемпионат и между "Динамо" и "Шахтером" шла заруба за первое место, а я тогда был значимым игроком для киевской команды. Это сейчас можно отпускать кого угодно и потери не заметишь.

"Фиорентина" уже договорилась о моем переходе за десять миллионов долларов. Люди приехали меня покупать, а на следующий день им говорят, что цена выросла до 12 "лямов". Это так не работает", – сказал Милевский.

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Артем Милевский Динамо (Киев) Фиорентина (Флоренция) Ливорно (Ливорно) Порту (Португалия) трансфер
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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