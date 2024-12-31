Сенсационное поражение Челси, Милан представил нового тренера, МЮ снова разочаровал. Главные новости за 30 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 30 декабря

В матче 19-го тура АПЛ встречались "Ипсвич" и "Челси". Гости считались явными фаворитами этого противостояния, но уже в дебюте встречи футболисты "Ипсвича" неожиданно открыли счет. Одиннадцатиметровый реализовал Дилеп. Сразу после перерыва Гатчинсон увеличил преимущество хозяев. Таким образом, игра завершилась сенсационной победой "Ипсвича" - 2:0.

Сержиу Консесау возглавил "Милан". Об этом официально сообщила пресс-служба "россонери".

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2026 года. В должности главного тренера "Милана" Консейсау заменил ранее уволенного экснаставника донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеку.

В матче 19-го тура АПЛ "МЮ" принимал "Ньюкасл". Судьба встречи была решена еще до перерыва, когда Исаак и Жоелинтон довели преимущество "Ньюкасла" до комфортного. Во второй половине встречи голов не было – 0:2. Четвертое поражение подряд "Манчестер Юнайтед".

25-летний форвард "Кривбасса" Денис Устименко продолжит карьеру в "Оболони".

Как сообщает "ТаТоТаке", "пивовары" выкупят у "Кривбасса" контракт игрока, рассчитанный до конца календарного 2025 года.

По данным источника, чемпион мира-2019 среди молодежи уже прошел медосмотр в киевском клубе и в ближайшее время присоединится к команде.

В воскресенье "Ливерпуль" на выезде уверенно победил "Вест Хэм" со счетом 5:0. Впрочем, у "красных" были и неприятные новости, поскольку на 37-й минуте из-за травмы был заменен Джо Гомес. После поединка Слот подтвердил, что игрок проведет время в лазарете. Таким образом, Джо Гомес, скорее всего, пропустит все январские матчи "Ливерпуля", а именно против "МЮ", "Тоттенгема" (Кубок лиги), "Аккрингтона" (Кубок Англии), "Ноттингема", "Брентфорда", "Лилля" " (Лига чемпионов), "Ипсвича" и "ПСВ" (Лига чемпионов).

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре все ближе к переходу в бразильский "Фламенго".

Как сообщает журналист изданий Goal и ESPN Экрем Конур, бразильский клуб уже договорился с самим игроком по условиям личного контракта. Теперь дело осталось за малым - договориться о трансфере с "Шахтером". При этом ранее была информация, что "горняки" также не прочь продать футболиста.

Румынский полузащитник "Униря Слобозея" Штефана Пачионеля попал в сферу интересов "Зари". Об этом утверждает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Согласно данным источника, луганский клуб всерьез рассматривает возможность подписания 25-летнего опорника.

"Челси" рассматривает дуэт игроков "Борнмута" Ильи Забарного и Дина Хейсена как кандидатов на усиление позиции центрального защитника. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что возможный приход одного центрбека из пары Забарный/Хейсен зависит от того, покинет ли зимой состояние "синих" Аксель Дисаси.

20 марта 2025 года сборная Украины проведет номинально домашний поединок против национальной команды Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций. По информации телеграмм-канала BuckarooBanzai, наиболее возможный вариант для проведения предстоящей игры – стадион в испанской Мурсии.