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"Курили в одном туалете". Милевский рассказал, как подружился с Алиевым

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С юных лет вместе нарушали спортивный режим

"Курили в одном туалете". Милевский рассказал, как подружился с Алиевым

Фото: Instagram Артема Милевского

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Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал историю его знакомства и начала дружбы с еще одним экс-динамовцем Александром Алиевым.

"Мы с ним всегда были на одной волне, так и сошлись. Даже сейчас, во время нашей последней ссоры, я знал, что мы помиримся. Это неизбежно. Мы вместе прошли жизнь, Лигу чемпионов, Спартак.

Мы по молодости курили в одном туалете на адреналине, чтобы никто не увидел. Мы - кенты, и этим все сказано", - рассказал Милевский в интервью изданию Украинский футбол.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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