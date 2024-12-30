"Курили в одном туалете". Милевский рассказал, как подружился с Алиевым

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал историю его знакомства и начала дружбы с еще одним экс-динамовцем Александром Алиевым.

"Мы с ним всегда были на одной волне, так и сошлись. Даже сейчас, во время нашей последней ссоры, я знал, что мы помиримся. Это неизбежно. Мы вместе прошли жизнь, Лигу чемпионов, Спартак.

Мы по молодости курили в одном туалете на адреналине, чтобы никто не увидел. Мы - кенты, и этим все сказано", - рассказал Милевский в интервью изданию Украинский футбол.