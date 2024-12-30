США объявили новый пакет военной помощи Украине на почти 2,5 млрд долларов
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Getty Images/Global Images Ukraine
Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении Украине пакета военной помощи на почти 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Белом доме.
"Сегодня я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии.
С тех пор как Россия начала свое дальнейшее наступление на Украину в феврале 2022 года, Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, и моим главным приоритетом является предоставление Украине поддержки, необходимой для победы", - отметил Джо Байден.
По словам президента США, в эти почти $2,5 млрд входят:
- дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию на сумму $1,25 млрд;
- пакет Инициативы безопасности помощи Украине (USAI) на сумму $1,22 млрд.
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