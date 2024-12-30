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США объявили новый пакет военной помощи Украине на почти 2,5 млрд долларов

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США объявили новый пакет военной помощи Украине на почти 2,5 млрд долларов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении Украине пакета военной помощи на почти 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Белом доме.

"Сегодня я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на помощь Украине в сфере безопасности, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии.

С тех пор как Россия начала свое дальнейшее наступление на Украину в феврале 2022 года, Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, и моим главным приоритетом является предоставление Украине поддержки, необходимой для победы", - отметил Джо Байден.

По словам президента США, в эти почти $2,5 млрд входят:

  • дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию на сумму $1,25 млрд;
  • пакет Инициативы безопасности помощи Украине (USAI) на сумму $1,22 млрд.
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Источник:
White House
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.12.2024 в 14:10
«Содержимое пока не разглашается» … а как разгласить о несуществующем
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.12.2024 в 14:10
«Содержимое пока не разглашается» … а как разгласить о несуществующем
Ответить
0
0

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