США предоставят Украине $15 млрд из доходов от замороженных активов РФ - подробности

США выделят Украине 15 млрд долларов, которые поступят от будущих доходов с замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы", - написал Шмыгаль.

В Минфине уточняют, что средства от США в рамках PEACE in Ukraine будут направлены на:

выплату заработной платы работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих;

помощь малообеспеченным семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, а также семьям с детьми (при беременности и родах, при рождении, при усыновлении, одиноким матерям).

24 декабря Украина получила от Соединенных Штатов первый транш, обеспеченный доходами от российских замороженных активов в размере $1 млрд.