США предоставят Украине $15 млрд из доходов от замороженных активов РФ - подробности
Своего рода репарации
Getty Images / Global Images Ukraine
США выделят Украине 15 млрд долларов, которые поступят от будущих доходов с замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы", - написал Шмыгаль.
В Минфине уточняют, что средства от США в рамках PEACE in Ukraine будут направлены на:
- выплату заработной платы работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих;
- помощь малообеспеченным семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, а также семьям с детьми (при беременности и родах, при рождении, при усыновлении, одиноким матерям).
24 декабря Украина получила от Соединенных Штатов первый транш, обеспеченный доходами от российских замороженных активов в размере $1 млрд.
Популярное сейчас
- Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины
- Милевский назвал лучшего футболиста Украины в 2024 году
- Голевой пас Довбика пяткой, увольнение Фонсеки, долгожданная победа Ман Сити. Главные новости за 29 декабря
- Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина