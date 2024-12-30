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США предоставят Украине $15 млрд из доходов от замороженных активов РФ - подробности

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США предоставят Украине $15 млрд из доходов от замороженных активов РФ - подробности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США выделят Украине 15 млрд долларов, которые поступят от будущих доходов с замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы", - написал Шмыгаль.

В Минфине уточняют, что средства от США в рамках PEACE in Ukraine будут направлены на:

  • выплату заработной платы работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих;
  • помощь малообеспеченным семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, а также семьям с детьми (при беременности и родах, при рождении, при усыновлении, одиноким матерям).

24 декабря Украина получила от Соединенных Штатов первый транш, обеспеченный доходами от российских замороженных активов в размере $1 млрд.

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Источник:
Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
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