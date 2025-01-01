Новый Мудрик для сборной? Сборная новых имен в украинском футболе. Левый вингер
На него точно стоит обратить внимание
Фото - Getty Images/Claudio Villa
Формирование нашей сборной 2024-го года, которая посвящена новым украинским талантам, подходит к завершению. Еще немножко, и сложится полная картина. Сегодня хотим познакомить вас с 21-летним левым вингером Максимом Хланем.
Немножко справки. Хлань - воспитанник академии киевского "Динамо" и школы львовских "Карпат". Находясь во львовском клубе, игрок сумел дебютировать в УПЛ. В дальнейшем Максим попал в луганскую "Зарю". Вероятно, многие слышали о скандальной истории расставания Хланя и "Зари". Не хочется на ней останавливаться, ведь нас интересуют прежде всего игровые моменты, а не околофутбольные.
В конце концов, в 2023-м году футболист оказывается в гданьской "Лехии" (Польша). На сегодня это его текущий клуб. Уверены, что в этой команде находиться украинцу очень комфортно, ведь "Лехия" представлена еще пятью его соотечественниками: Богданом Сарнавским, Иваном Желизко, Богданом Вьюнником, Антоном Царенко и Сергеем Булецой. Подробнее о клубе, жизни и выступлениях украинцев можно посмотреть в специальном выпуске от "ТРЕНДЕЦ".
Уже на второй неделе пребывания в команде, Хлань получил место в стартовом составе. Дебютный гол пришел также очень быстро. Словом, Максим сразу показал свой уровень, став одним из ключевых игроков "Лехии". Его 10 голов и 6 ассистов помогли клубу выиграть второй по силе чемпионат страны и вернуться в Экстраклясу.
Хлань может играть на разных позициях в полузащите, но основным местом его пребывания на поле является левая бровка. Что можем выделить в его игре? Конечно, то, что сразу бросается в глаза - дриблинг. Он способен с легкостью обыгрывать защитников. Хорошо владеет мячом, может отдать хороший пас.
Максим чувствует себя в "Лехии" очень уверенно. Он не боится брать на себя ответственность в решающие моменты игры. Знает, что является одним из лидеров команды, который может и должен делать нестандартные вещи.
Небольшой рост в 1,7 метров позволяет футболисту иметь хорошую скорость и подвижность. Интересно, что для оформления голов ему не нужно много ударов. Хлань наносит выстрелы только в благоприятных ситуациях. Может бить с любой позиции.
Maksym Khlan w rozmowie z Paolo Urferem o nowym kontrakcie został zapytany czy ten "kiedyś grał w piłkę" ten mu pokazał jeden z wielu filmików gdzie miał swój udział ale ten mu nie uwierzył i przedłużenie stoi pod znakiem zapytania. ???? pic.twitter.com/zvHEL1aolh— lchqee (@lchqee) June 18, 2024
Украинец имеет хорошее первое касание. Он способен принимать мяч в различных положениях, набирать темп и угрожать воротам соперника.
Bramka 21. kolejki #Fortuna1Ligi wybrana! ????— Betclic 1 Liga (@_1liga_) February 29, 2024
Maksym Khlan @LechiaGdanskSA!
Gratulujemy! pic.twitter.com/Hm6RpB1MQJ
В оборонительной составляющей дела обстоят немного хуже. Из-за физических возможностей у Хланя малое количество выигранных единоборств. Обычно Хлань использует для работы с мячом правую ногу. Это позволяет оппонентам предусмотреть его движение. Без мяча игрок пытается разумно прессинговать. Знает, когда нужно включить контрпрессинг. Если нужно - может вернуться назад, чтобы помочь в защите.
Конечно, успехи Хланя не могли быть незамеченными молодежной сборной Украины. В 2024-м году футболист стал одним из тех счастливчиков, кто имел возможность представлять Украину на Олимпийских играх.
Кстати, перед ними команда участвовала в товарищеском турнире Мориса Ревелло во Франции. Выступление Максима на этих соревнованиях лишь окончательно убедило Руслана Ротаня в правильности выбора. 21-летний вундеркинд забил 2 гола, отдал 2 ассиста, помог получить трофей, и благодаря этому стал лучшим игроком турнира.
Maksym Khlan transferring his fine goalscoring form from club to country— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 6, 2024
He’s opened the scoring for the U23 side v Italy U21s
1-0 pic.twitter.com/pPaLG1VPxf
???????? Congratulations to Maksym Khlan (@LechiaGdanskSA), our ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????????? of 2024 @TournoiMRevello ????#TMR2024 pic.twitter.com/wRzlGTNVvQ— Tournoi Maurice Revello (@TournoiMRevello) June 16, 2024
На Олимпиаде так сверкать так сверкать не удалось. К сожалению, записать хотя бы одно результативное действие Максиму не удалось. Но даже несмотря на это, Хлань запомнился болельщикам своей игрой. Источник креатива, который невозможно не заметить.
В Экстраклясе текущий клуб игрока "Лехия" имеет немало проблем - как игровых, так и финансовых. Есть надежда, что вскоре Хланя ждет повышение. Уверены, он готов к новому вызову. А там уже и до главной сборной Украины недалеко. Тем более, учитывая последние новости, связанные с основным левым вингером...
Популярное сейчас
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- Объединение львовян, новый защитник для Динамо, контракт Салаха, возвращение Алабы. Главные новости за 31 декабря
- Португальский журналист – о матче Спортинг – Бенфика: Трубин был нашим лучшим игроком в первом тайме
- Фицо: В случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки Украине электроэнергии
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО