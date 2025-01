Новый Мудрик для сборной? Сборная новых имен в украинском футболе. Левый вингер

Формирование нашей сборной 2024-го года, которая посвящена новым украинским талантам, подходит к завершению. Еще немножко, и сложится полная картина. Сегодня хотим познакомить вас с 21-летним левым вингером Максимом Хланем.

Немножко справки. Хлань - воспитанник академии киевского "Динамо" и школы львовских "Карпат". Находясь во львовском клубе, игрок сумел дебютировать в УПЛ. В дальнейшем Максим попал в луганскую "Зарю". Вероятно, многие слышали о скандальной истории расставания Хланя и "Зари". Не хочется на ней останавливаться, ведь нас интересуют прежде всего игровые моменты, а не околофутбольные.

В конце концов, в 2023-м году футболист оказывается в гданьской "Лехии" (Польша). На сегодня это его текущий клуб. Уверены, что в этой команде находиться украинцу очень комфортно, ведь "Лехия" представлена еще пятью его соотечественниками: Богданом Сарнавским, Иваном Желизко, Богданом Вьюнником, Антоном Царенко и Сергеем Булецой. Подробнее о клубе, жизни и выступлениях украинцев можно посмотреть в специальном выпуске от "ТРЕНДЕЦ".

Уже на второй неделе пребывания в команде, Хлань получил место в стартовом составе. Дебютный гол пришел также очень быстро. Словом, Максим сразу показал свой уровень, став одним из ключевых игроков "Лехии". Его 10 голов и 6 ассистов помогли клубу выиграть второй по силе чемпионат страны и вернуться в Экстраклясу.

Хлань может играть на разных позициях в полузащите, но основным местом его пребывания на поле является левая бровка. Что можем выделить в его игре? Конечно, то, что сразу бросается в глаза - дриблинг. Он способен с легкостью обыгрывать защитников. Хорошо владеет мячом, может отдать хороший пас.

Максим чувствует себя в "Лехии" очень уверенно. Он не боится брать на себя ответственность в решающие моменты игры. Знает, что является одним из лидеров команды, который может и должен делать нестандартные вещи.

Небольшой рост в 1,7 метров позволяет футболисту иметь хорошую скорость и подвижность. Интересно, что для оформления голов ему не нужно много ударов. Хлань наносит выстрелы только в благоприятных ситуациях. Может бить с любой позиции.

Украинец имеет хорошее первое касание. Он способен принимать мяч в различных положениях, набирать темп и угрожать воротам соперника.

В оборонительной составляющей дела обстоят немного хуже. Из-за физических возможностей у Хланя малое количество выигранных единоборств. Обычно Хлань использует для работы с мячом правую ногу. Это позволяет оппонентам предусмотреть его движение. Без мяча игрок пытается разумно прессинговать. Знает, когда нужно включить контрпрессинг. Если нужно - может вернуться назад, чтобы помочь в защите.

Конечно, успехи Хланя не могли быть незамеченными молодежной сборной Украины. В 2024-м году футболист стал одним из тех счастливчиков, кто имел возможность представлять Украину на Олимпийских играх.

Кстати, перед ними команда участвовала в товарищеском турнире Мориса Ревелло во Франции. Выступление Максима на этих соревнованиях лишь окончательно убедило Руслана Ротаня в правильности выбора. 21-летний вундеркинд забил 2 гола, отдал 2 ассиста, помог получить трофей, и благодаря этому стал лучшим игроком турнира.

