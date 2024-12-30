Первый украинец. 49 лет назад Олег Блохин стал обладателем Золотого мяча

30-го декабря 1975-го года, ровно 49 лет назад, произошло знаковое событие для украинского футбола.

Легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин был удостоен самой престижной индивидуальной награды Европы - "Золотой мяч", которую вручает французское издание France Football.

Тогда Блохин набрал 122 очка, опередив таких звезд мирового футбола, как Франц Беккенбауэр из "Баварии" (42) и нидерландец Йохан Кройф из "Барселоны" (27).

Блохин стал первым украинским и вторым советским (после Льва Яшина) игроком, получившим этот трофей.

Читайте также Буряк: Блохин в свое время был намного быстрее Холанда

Позже еще двое украинцев выигрывали Золотой мяч – Игорь Беланов в 1986-м году и Андрей Шевченко – в 2004-м.

Также стоит отметить, что в голосовании за лучшего футболиста планеты в 2024 году был номинирован нападающий сборной Украины и "Ромы" Артем Довбик, где он занял 29-е место. Артем заслужил попадание в этот список своим выступлением за испанскую "Жирону", в составе которой стал лучшим бомбардиром Ла Лиги сезона-2023/24.