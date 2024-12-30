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В Словакии открещиваются от союза с Путиным и возмутились словами Зеленского об "энергетическом фронте"

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Перепалка между Украиной и Словакией продолжается

В Словакии открещиваются от союза с Путиным и возмутились словами Зеленского об "энергетическом фронте"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Словакии возмутились из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что премьер страны Роберт Фицо своими угрозами прекратить поставлять электричество в Украину открыл "второй энергетический фронт".

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Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление словацкого Министерства иностранных дел.

"Мы решительно отвергаем любые безосновательные заявления об открытии "второго энергетического фронта", о котором спекулирует президент Украины Владимир Зеленский, а также сфабрикованные обвинения в любом союзе с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

В МИД Словакии отметили, что "оказывали и будем продолжать оказывать гуманитарную помощь уязвимым и серьезно пострадавшим людям в Украине по мере наших возможностей".

"Кроме того, наши украинские коллеги в Министерстве иностранных дел не должны оставлять без внимания тот факт, что российский газ, транспортируемый через украинскую территорию, приносит Украине значительные доходы, которые имеют решающее значение для экономики страны", - отметили в словацком МИД.

В ведомстве подчеркнули, что поскольку Украина "находится в затяжном военном конфликте", ей "следует воздерживаться от создания новых противников или придумывания идеи "второго фронта".

"Правительство Словацкой Республики обязано защищать прежде всего стратегические интересы нашей страны, наших граждан и Европейского союза. Оно будет действовать соответствующим образом, независимо от того, одобряет это украинская сторона или нет", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 27 декабря Фицо заявил, что рассмотрит ответные действия на прекращение Украиной транзита российского газа с 1 января.

Зеленский в свою очередь заявил, что российский диктатор Путин поручил премьер-министру Словакии Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

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