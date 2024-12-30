Партизаны под Москвой уничтожили два локомотива, которые должны были отправиться в Украину. ВИДЕО

В ночь на 30 декабря украинские партизаны в Московской области на станции Дмитров и в депо Лобня нанесли безвозвратный ущерб двум локомотивам россиян, которые должны были быть отправлены на временно оккупированные территории Украины.

Об этом говорится на канале Мариупольского Сопротивление в Телеграм.

"Сегодня в 03:10 по Киевскому времени (2:10 по Москве) участники Мариупольского Сопротивления на станции Дмитров Московской области РФ подожгли новый электропоезд ЭП2Д-0014, который после капитального ремонта на Дмитровском машиностроительном заводе планировали (россияне - ред.) отправить в оккупированные (украинские - ред.) территории", - говорится в со общении.

Как сообщили участники сопротивления, головной вагон поезда, стоимость которого, по их данным, составляет 50 млн рублей, выгорел полностью.

Также партизаны заявили, что в 04:20 по Киевскому времени была совершена диверсия с поджогом тепловоза в депо Лобня Московской области. Как пишут участники сопротивления, тепловоз получил безвозвратные повреждения.