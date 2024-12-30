Обмен пленными. Украина вернула еще 189 своих граждан. ФОТО

В понедельник, 30 декабря, Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан. Это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", - написал Зеленский.

По его словам, среди возвращенных есть солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что это одиннадцатый по счету обмен в 2024 году. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Он позволил освободить:

87 военнослужащих ВСУ (из них 17 - ТрО);

43 - НГУ;

33 - ГПСУ;

24 - ВМС.

С начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными. Из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.

Напомним, что последний обмен пленными состоялся в ночь на 19 октября. Домой вернулись 95 украинских военных.