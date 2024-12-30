Обмен пленными. Украина вернула еще 189 своих граждан. ФОТО
Удалось вернуть 189 украинцев домой
t.me/V_Zelenskiy_official
В понедельник, 30 декабря, Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан. Это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.
Об этом сообщает Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", - написал Зеленский.
По его словам, среди возвращенных есть солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что это одиннадцатый по счету обмен в 2024 году. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Он позволил освободить:
- 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 - ТрО);
- 43 - НГУ;
- 33 - ГПСУ;
- 24 - ВМС.
С начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными. Из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.
Напомним, что последний обмен пленными состоялся в ночь на 19 октября. Домой вернулись 95 украинских военных.
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