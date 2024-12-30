  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Обмен пленными. Украина вернула еще 189 своих граждан. ФОТО
В тренде

Обмен пленными. Украина вернула еще 189 своих граждан. ФОТО

Общие новости
Обновлено

Удалось вернуть 189 украинцев домой

Обмен пленными. Украина вернула еще 189 своих граждан. ФОТО

t.me/V_Zelenskiy_official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 30 декабря, Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан. Это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

Читайте такжеСША предоставят Украине $15 млрд из доходов от замороженных активов РФ - подробности

Об этом сообщает Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", - написал Зеленский.

По его словам, среди возвращенных есть солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что это одиннадцатый по счету обмен в 2024 году. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Он позволил освободить:

  • 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 - ТрО);
  • 43 - НГУ;
  • 33 - ГПСУ;
  • 24 - ВМС.

С начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными. Из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.

Напомним, что последний обмен пленными состоялся в ночь на 19 октября. Домой вернулись 95 украинских военных.

По теме
yellow-arrow
Партизаны под Москвой уничтожили два локомотива, которые должны были отправиться в Украину. ВИДЕО
yellow-arrow
В Словакии открещиваются от союза с Путиным и возмутились словами Зеленского об "энергетическом фронте"
yellow-arrow
Первый украинец. 49 лет назад Олег Блохин стал обладателем Золотого мяча
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости