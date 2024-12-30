"В нынешнем "Динамо" нет субординации и уважения", - Милевский связал карточные игры с игрой в футбол
Поэтому и имеем 36-е место в Лиге Европы
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Бывший форвард "
- В ваше время динамовцы частенько играли в карты на деньги. Кто был самым крутым игроком?
- Могу отметить такие четверки в Джокере: Ребров-Ващук-Милевский-Гусев и Алиев-Ващук-Шовковский-Шацких. За картежными баталиями интересно было следить, даже если ты не участвуешь в игре. Это дорогого стоит. Если опытные пригласили молодого поиграть в карты, то это признак уважения. В нынешнем "Динамо" нет субординации и уважения, соответственно имеем 36-е место в Лиге Европы.
- Какую самую большую сумму вы проигрывали в Джокер?
- Пока я учился, то много проигрывал. Джокер - это такая игра, что сначала надо занести, чтобы чему-то научиться. 700, 800, тысячу долларов точно оставлял на столе.
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