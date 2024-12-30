Зеленский назначил военного омбудсмена. ФОТО

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченным по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

Об этом он написал в телеграм-канале.

"Ольга - известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже много сделала для развития наших государственных институтов, для поддержки украинцев", - отметил он.

По словам президента, главной задачей является вместе с Министерством обороны Украины и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

Зеленський призначив Решетилову військовою омбудсменкою

"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", - добавил Зеленский.

Ольга Решетилова - журналистка, правозащитница и одна из основательниц фонда "Вернись живым" и Медийной инициативы за права человека.

На сайте МИПЧ сообщается, что Решетилова работала редактором отдела региональной сети в газете "День", была специальным корреспондентом российского либерального издания "Грани.ру" в Украине.

В 2014 году стала соучредителем фонда "Вернись живым". Отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и с силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.

В 2019 году правительство избрало ее в состав Комиссии по избранию главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).