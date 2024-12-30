Зеленский назначил военного омбудсмена. ФОТО
Им стала Ольга Решетилова
t.me/V_Zelenskiy_official
30 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченным по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
Об этом он написал в телеграм-канале.
"Ольга - известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже много сделала для развития наших государственных институтов, для поддержки украинцев", - отметил он.
По словам президента, главной задачей является вместе с Министерством обороны Украины и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.
Зеленський призначив Решетилову військовою омбудсменкою
"Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", - добавил Зеленский.
Ольга Решетилова - журналистка, правозащитница и одна из основательниц фонда "Вернись живым" и Медийной инициативы за права человека.
На сайте МИПЧ сообщается, что Решетилова работала редактором отдела региональной сети в газете "День", была специальным корреспондентом российского либерального издания "Грани.ру" в Украине.
В 2014 году стала соучредителем фонда "Вернись живым". Отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и с силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.
В 2019 году правительство избрало ее в состав Комиссии по избранию главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
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