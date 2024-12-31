Пономарев: Никто не ожидал, что Рух будет бороться за еврокубки. В мире были одной из самых молодых команд, раскрыли многих футболистов

Виталий Пономарев доволен прогрессом команды и игроков.

“В этом году команда провела достаточно качественную работу. Футболисты значительно прогрессировали, ведь никто не ожидал, что "Рух" будет бороться за еврокубки. Да, мы не смогли туда попасть, но в последний тур самая молодая команда УПЛ конкурировала с лидерами чемпионата. Даже в мире "Рух" была одной из самых молодых команд. Поэтому мои слова о молодой команде – это не оправдание, а объективный факт. Молодые футболисты не могут демонстрировать стабильную игру, и мы увидели это в первом круге нового чемпионата. У нас было много травмированных ключевых игроков. Также прошлой зимой мы отдали в аренду Эдсона, а летом в аренду ушел Таллес. Это были ведущие футболисты. Также тяжелую травму получил Сапуга”.

“Если говорить исключительно о результате, то он не слишком изменился: предыдущий сезон “Рух” закончил на 6-м месте, а сейчас после первой части нового сезона команда занимает 7-е место и это несмотря на все наши трудности. "Рух" в 2024 году раскрыл многих футболистов, хорошо проявивших себя на уровне УПЛ. Многих наших игроков вызывают в молодежную сборную Украины, три игрока представляли страну на Олимпийских Играх, Сыч дебютировал в составе национальной сборной. Было видно, что у Алексея есть потенциал играть за сборную. Требовалось развивать его игровые качества и чтобы игрок сам был уверен в своих возможностях. Считаю, что Сыч может прогрессировать и дальше и раскрыться еще лучше. Для этого ему следует ставить перед собой новые цели и работать еще больше. У Алексея есть все данные, чтобы играть в топ-чемпионатах и ​​хочется, чтобы он превратил эти мечты в жизнь”, – заявил Пономарев.

Напомним, что Василий Кобин мог возглавить "Рух" в конце года.