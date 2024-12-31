Пономарев: Никто не ожидал, что Рух будет бороться за еврокубки. В мире были одной из самых молодых команд, раскрыли многих футболистов
Наставник подвел итоги года
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Виталий Пономарев доволен прогрессом команды и игроков.
“В этом году команда провела достаточно качественную работу. Футболисты значительно прогрессировали, ведь никто не ожидал, что "Рух" будет бороться за еврокубки. Да, мы не смогли туда попасть, но в последний тур самая молодая команда УПЛ конкурировала с лидерами чемпионата. Даже в мире "Рух" была одной из самых молодых команд. Поэтому мои слова о молодой команде – это не оправдание, а объективный факт.
Молодые футболисты не могут демонстрировать стабильную игру, и мы увидели это в первом круге нового чемпионата. У нас было много травмированных ключевых игроков. Также прошлой зимой мы отдали в аренду Эдсона, а летом в аренду ушел Таллес. Это были ведущие футболисты. Также тяжелую травму получил Сапуга”.
“Если говорить исключительно о результате, то он не слишком изменился: предыдущий сезон “Рух” закончил на 6-м месте, а сейчас после первой части нового сезона команда занимает 7-е место и это несмотря на все наши трудности. "Рух" в 2024 году раскрыл многих футболистов, хорошо проявивших себя на уровне УПЛ. Многих наших игроков вызывают в молодежную сборную Украины, три игрока представляли страну на Олимпийских Играх, Сыч дебютировал в составе национальной сборной.
Было видно, что у Алексея есть потенциал играть за сборную. Требовалось развивать его игровые качества и чтобы игрок сам был уверен в своих возможностях. Считаю, что Сыч может прогрессировать и дальше и раскрыться еще лучше. Для этого ему следует ставить перед собой новые цели и работать еще больше. У Алексея есть все данные, чтобы играть в топ-чемпионатах и хочется, чтобы он превратил эти мечты в жизнь”, – заявил Пономарев.
Напомним, что Василий Кобин мог возглавить "Рух" в конце года.
Популярное сейчас
- Грачев: Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили
- Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024
- Рубен Аморим дал зеленый свет на первый трансфер Манчестер Юнайтед в зимнее окно
- Нет слов, слёзы. Экс-футболист Динамо сообщил о смерти дочери бывшего вице-президента клуба
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд