Бабич заявил о долгах по зарплате и возможных изменениях в трансферном бане
Но дела будут улучшаться
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Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился последними новостями из расположения команды.
“Задолженности по зарплате есть, но они не критичны. Клубное руководство прилагает усилия, чтобы финансовое положение в ближайшее время нормализовалось.
Также нам пообещали, что до отъезда на заграничный сбор в Турцию "Черноморец" избавится от трансферного бана. Тогда у нас будет возможность усилиться 2-3 новичками. Мы заинтересованы в укреплении центрального звена: защитника, полузащитника, нападающего".
"После отпуска мы собираемся в Одессе 7 января, первый этап подготовки ко второй части сезона завершим двусторонней игрой”, — сказал Бабич.
Во второй половине января "моряки" проведут сбор в Турции, где запланировано проведение 8 контрольных матчей.
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