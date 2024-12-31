Бабич заявил о долгах по зарплате и возможных изменениях в трансферном бане

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился последними новостями из расположения команды.

“Задолженности по зарплате есть, но они не критичны. Клубное руководство прилагает усилия, чтобы финансовое положение в ближайшее время нормализовалось.

Также нам пообещали, что до отъезда на заграничный сбор в Турцию "Черноморец" избавится от трансферного бана. Тогда у нас будет возможность усилиться 2-3 новичками. Мы заинтересованы в укреплении центрального звена: защитника, полузащитника, нападающего".