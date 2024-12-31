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Бабич заявил о долгах по зарплате и возможных изменениях в трансферном бане

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Но дела будут улучшаться

Бабич заявил о долгах по зарплате и возможных изменениях в трансферном бане

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Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич поделился последними новостями из расположения команды.

“Задолженности по зарплате есть, но они не критичны. Клубное руководство прилагает усилия, чтобы финансовое положение в ближайшее время нормализовалось.

Также нам пообещали, что до отъезда на заграничный сбор в Турцию "Черноморец" избавится от трансферного бана. Тогда у нас будет возможность усилиться 2-3 новичками. Мы заинтересованы в укреплении центрального звена: защитника, полузащитника, нападающего".

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"После отпуска мы собираемся в Одессе 7 января, первый этап подготовки ко второй части сезона завершим двусторонней игрой”, — сказал Бабич.

Во второй половине января "моряки" проведут сбор в Турции, где запланировано проведение 8 контрольных матчей.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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