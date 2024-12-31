Более полтора тысячи оккупантов и пять танков. Генштаб подытожил вражеские потери
Недалеко до 800 тысяч
Азов
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1610 российских захватчиков, а также 5 танков, 27 бронемашин и 34 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 789550 (+1610)
- танков - 9668 (+5)
- боевых бронированных машин - 20030 (+27)
- артиллерийских систем - 21528 (+34)
- РСЗО - 1256 (+0)
- средства ПВО - 1032 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21081 (+12)
- крылатые ракеты - 3003 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 32626 (+75)
- специальная техника - 3671 (+1).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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