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Более полтора тысячи оккупантов и пять танков. Генштаб подытожил вражеские потери

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Более полтора тысячи оккупантов и пять танков. Генштаб подытожил вражеские потери

Азов

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За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1610 российских захватчиков, а также 5 танков, 27 бронемашин и 34 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 789550 (+1610)
  • танков - 9668 (+5)
  • боевых бронированных машин - 20030 (+27)
  • артиллерийских систем - 21528 (+34)
  • РСЗО - 1256 (+0)
  • средства ПВО - 1032 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21081 (+12)
  • крылатые ракеты - 3003 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32626 (+75)
  • специальная техника - 3671 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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