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Исторический удар. Бойцы ГУР уничтожили российский вертолет морским дроном

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Минус Ми-8

Исторический удар. Бойцы ГУР уничтожили российский вертолет морским дроном

кадр з відео CNN

Новина українською

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Речь идет о ликвидации вражеского вертолета Ми-8.

"31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8.

Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования", - говорится в сообщении ГУР.

Российские власти ночью вторника, 31 декабря, заявили о якобы атаке беспилотников Смоленскую область, в результате чего на нефтебазе загорелся пожар. Всего в воздушном пространстве РФ якобы уничтожили 68 дронов.

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Источник:
gur.gov.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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