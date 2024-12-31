В Буче прошел Рождественский турнир по футболу среди ветеранов. ФОТО и ВИДЕО
Победил коллектив из Луцка
АВФУ
28 декабря в Буче состоялся юбилейный, 25-й по счету, ветеранский турнир памяти выдающихся украинских футболистов, заслуженных мастеров спорта Виктора Колотова, Евгения Рудакова и Владимира Трошкина.
В этом году принять участие в соревновании были приглашены шесть ветеранских коллективов из разных регионов Украины: ЛСТМ № 536 (Луцк), ЦСКА (Киев), "Верес" (Ровно), Ветераны г. Полтава, "Кудривка" (Ирпень) и сборная Украинской военной лиги.
Участники были разбиты на две группы по три команды в каждой. По результатам игр первые две команды групп вышли в полуфиналы, а третьи сыграли утешительный матч.
Лучшим игроком турнира был признан Тарас Михалик - бывший защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины, который ныне защищает цвета команды-победителя.
Группа А
- Сборная УВЛ - "Кудривка" - 0:3
- "Кудривка" - ЛСТМ № 536 - 0:0
- ЛСТМ № 536 - сборная УВЛ - 4:0
Итоговое турнирное положение: ЛСТМ № 536 - 4 очка, "Кудривка" - 4, сборная УВЛ - 0.
Группа В
- ЦСКА - Ветераны г. Полтава - 2:0
- "Верес" - ЦСКА - 0:0
- Ветераны г. Полтава - "Верес" - 0:2
Итоговое турнирное положение: ЦСКА - 4 очка, "Верес" - 4, Ветераны г. Полтава - 0.
Полуфиналы
- ЛСТМ № 536 - "Верес" - 0:0, п.п. 3:2
- "Кудривка" - ЦСКА - 4:0
Матч за 5-е место
- Сборная УВЛ – Ветераны г. Полтава - 0:1
Матч за 3-е место
- "Верес" - ЦСКА - 4:0
Финал
- ЛСТМ № 536 - "Кудривка" - 0:0, п.п. 2:1
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