В Буче прошел Рождественский турнир по футболу среди ветеранов. ФОТО и ВИДЕО

28 декабря в Буче состоялся юбилейный, 25-й по счету, ветеранский турнир памяти выдающихся украинских футболистов, заслуженных мастеров спорта Виктора Колотова, Евгения Рудакова и Владимира Трошкина.

В этом году принять участие в соревновании были приглашены шесть ветеранских коллективов из разных регионов Украины: ЛСТМ № 536 (Луцк), ЦСКА (Киев), "Верес" (Ровно), Ветераны г. Полтава, "Кудривка" (Ирпень) и сборная Украинской военной лиги.

Участники были разбиты на две группы по три команды в каждой. По результатам игр первые две команды групп вышли в полуфиналы, а третьи сыграли утешительный матч.

Лучшим игроком турнира был признан Тарас Михалик - бывший защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины, который ныне защищает цвета команды-победителя.

Группа А

Сборная УВЛ - "Кудривка" - 0:3

"Кудривка" - ЛСТМ № 536 - 0:0

ЛСТМ № 536 - сборная УВЛ - 4:0

Итоговое турнирное положение: ЛСТМ № 536 - 4 очка, "Кудривка" - 4, сборная УВЛ - 0.

Группа В

ЦСКА - Ветераны г. Полтава - 2:0

"Верес" - ЦСКА - 0:0

Ветераны г. Полтава - "Верес" - 0:2

Итоговое турнирное положение: ЦСКА - 4 очка, "Верес" - 4, Ветераны г. Полтава - 0.

Полуфиналы

ЛСТМ № 536 - "Верес" - 0:0, п.п. 3:2

"Кудривка" - ЦСКА - 4:0

Матч за 5-е место

Сборная УВЛ – Ветераны г. Полтава - 0:1

Матч за 3-е место

"Верес" - ЦСКА - 4:0

Финал