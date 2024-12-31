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Кинжалы, Искандеры и другие типы вооружения. Воздушные Силы сообщили о деталях ночной атаки

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2/3 из всех целей - дроны

Кинжалы, Искандеры и другие типы вооружения. Воздушные Силы сообщили о деталях ночной атаки

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В ночь на 31 декабря 2024 года Россия применила 61 средство воздушного нападения. Среди них:

  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл;
  • 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" с истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.
  • 6 управляемых авиационных ракет Х-69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской обл;
  • 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл;
  • 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово - рф.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбито:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-69;
  • 16 ударных БпЛА типа "Shahed", еще 24 беспилотника-имитатора различных типов локально потеряны (без негативных последствий)

Вследствие российской атаки есть попадания баллистикой на Сумщине и Киевщине.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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