Кинжалы, Искандеры и другие типы вооружения. Воздушные Силы сообщили о деталях ночной атаки
2/3 из всех целей - дроны
тасс
В ночь на 31 декабря 2024 года Россия применила 61 средство воздушного нападения. Среди них:
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской обл;
- 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" с истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской обл.
- 6 управляемых авиационных ракет Х-69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской обл;
- 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской обл;
- 40 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово - рф.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны сбито:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 управляемых авиационных ракет Х-69;
- 16 ударных БпЛА типа "Shahed", еще 24 беспилотника-имитатора различных типов локально потеряны (без негативных последствий)
Вследствие российской атаки есть попадания баллистикой на Сумщине и Киевщине.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Умер экс-футболист Вереса - он находился в реанимации после ДТП
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Экс-полузащитник Реала: Лунин был неожиданным героем и сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал ЛЧ
- Фицо: В случае прекращения транзита газа Словакия может прекратить поставки Украине электроэнергии
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000