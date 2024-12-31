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"Аж в глазах мигало". Милевский рассказал о том, как встретился с Роналду

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"Аж в глазах мигало". Милевский рассказал о том, как встретился с Роналду

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Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский вспомнил, как он встретился с португальской легендой футбола Криштиану Роналду во время юношеского Евро.

- На юношеском уровне вы пересекались с Роналду, даже фото общее есть. Расскажите, как вам игралось на поле против будущей легенды футбола?

- Я был в сборной Украины, но не играл, потому что тогда была волокита с белорусской федерацией футбола и запрет на мои выступления.

Португалия должна была стать нашим следующим соперником, и мы смотрели их матч против Франции по телевизору. Криш там такие чудеса вытворял на левом фланге, аж в глазах блестело! А у нас правого защитника играл Григорий Ярмаш. Мы все переглянулись и сказали Грише: "Good luck тебе завтра", - рассказал Милевский.

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Артем Милевский Криштиану Роналду Евро
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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