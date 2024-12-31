"Был пуск с воды – по мне попали!": пилот российского Ми-8 сообщает о поражении морским дроном, - перехват ГУР. АУДИО
Бойцы ГУР уничтожили российский вертолет морским дроном и еще один повредили
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Украинские разведчики получили перехват переговоров пилота подбитого ракетой с морского дрона Magura V5 российского вертолета Ми-8.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.
Российский пилот панически объясняет последствия огневого поражения борта.
"Был хлопок - в меня попали. Пуск из воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прямо в меня пошла и взорвалась где-то рядом - по вертолету почувствовал, некоторые системы отказали", - говорит оккупант.
Другой российский вертолет Ми-8 после нанесенного спецназовцами ГУР МО Украины ракетного удара с морской платформы "Magura" упал в Черное море.
Ранее сообщалось, что 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.
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