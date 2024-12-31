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"Был пуск с воды – по мне попали!": пилот российского Ми-8 сообщает о поражении морским дроном, - перехват ГУР. АУДИО

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Бойцы ГУР уничтожили российский вертолет морским дроном и еще один повредили

"Был пуск с воды – по мне попали!": пилот российского Ми-8 сообщает о поражении морским дроном, - перехват ГУР. АУДИО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские разведчики получили перехват переговоров пилота подбитого ракетой с морского дрона Magura V5 российского вертолета Ми-8.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

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Российский пилот панически объясняет последствия огневого поражения борта.

"Был хлопок - в меня попали. Пуск из воды был. После этого была еще одна вспышка. Я ее уже не видел куда она пошла, а первая прямо в меня пошла и взорвалась где-то рядом - по вертолету почувствовал, некоторые системы отказали", - говорит оккупант.

Другой российский вертолет Ми-8 после нанесенного спецназовцами ГУР МО Украины ракетного удара с морской платформы "Magura" упал в Черное море.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

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