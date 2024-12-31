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В Одессе возле киностудии демонтировали памятник Высоцкому

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Демонтированный памятник был передан на хранение киностудии

В Одессе возле киностудии демонтировали памятник Высоцкому

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Одессе демонтировали памятник российскому певцу и актеру Владимиру Высоцкому, расположенному возле Одесской киностудии.

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Об этом киностудия сообщила в своем Facebook .

"На многочисленные обращения по поводу исчезновения памятника Владимиру Высоцкому, который находился на фасаде Одесской киностудии (г. Одесса, Французский бульвар, 33), сообщаем следующее. По решению органов местной власти памятник был демонтирован 30.12.2024 в 22:00 ч ”, - говорится в сообщении.

Демонтированный памятник Высоцкому был передан на хранение киностудии, его впоследствии установят на ее территории, рядом с одним из павильонов.

"Пока идет процедура согласований и разрешений, а также поиск средств для проведения таких работ ", - добавили на киностудии.

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