В Одессе возле киностудии демонтировали памятник Высоцкому
Демонтированный памятник был передан на хранение киностудии
фото из соцсетей
В Одессе демонтировали памятник российскому певцу и актеру Владимиру Высоцкому, расположенному возле Одесской киностудии.
Об этом киностудия сообщила в своем Facebook .
"На многочисленные обращения по поводу исчезновения памятника Владимиру Высоцкому, который находился на фасаде Одесской киностудии (г. Одесса, Французский бульвар, 33), сообщаем следующее. По решению органов местной власти памятник был демонтирован 30.12.2024 в 22:00 ч ”, - говорится в сообщении.
Демонтированный памятник Высоцкому был передан на хранение киностудии, его впоследствии установят на ее территории, рядом с одним из павильонов.
"Пока идет процедура согласований и разрешений, а также поиск средств для проведения таких работ ", - добавили на киностудии.
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