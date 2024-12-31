Андрей Шевченко поздравил украинцев с Новым Годом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился к украинцам, поздравив их с Новым 2025 годом.

"Мы все вместе пережили еще один год страшной войны. Поэтому от всех нас — благодарность нашим защитникам и защитницам за их мужество и стойкость, за возможность играть и развивать футбол Украины!

Уходящий год был полон вызовов, но одновременно и несокрушимого духа. Спасибо всем за сотрудничество, поддержку и веру в то, что даже в сложные и трагические времена футбол объединяет и вдохновляет. Вместе мы не просто играем в футбол — мы творим наше будущее.

В новом году желаю всем нам самого главного — общей Победы над врагом. Пусть украинский футбол сияет ярче, а каждая игра нашей сборной и клубов приносит радость и гордость за нашу страну!"