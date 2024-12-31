Прогноз Financial Times: Мирное соглашение между Украиной и РФ из-за давления Трампа на Путина

Британское издание Financial Times опубликовало 20 прогнозов на 2025 год. Одно из них касается завершения войны России против Украины путем заключения мирного соглашения, в котором ключевую роль будет играть новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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Об этом говорится в экономическом прогнозе издания.

Согласно прогнозу FT, избранному президенту США Дональду Трампу придется усилить давление на Россию через угрозы ужесточения санкций и увеличение поддержки Киева со стороны Штатов для того, чтобы убедить российского диктатора Владимира Путина "серьезно сесть за стол переговоров".

"Владимир Зеленский согласится на де-факто, но не де-юре российский контроль над оккупированными территориями с некоторыми обменами земель, в обмен на гарантии безопасности от ЕС и США", - пишет Financial Times.

Кроме того, вступление Украины в НАТО будет окончательно заморожено, а Путин будет надеяться, что "решимость Европы в конце концов пошатнется".