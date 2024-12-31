"Гордимся", - Зеленский встретился с Усиком. ФОТО
Чемпион встретился с президентом
instagram.com/zelenskyy_official
Президент Украины Владимир Зеленский в последний день 2024 года встретился с чемпионом WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).
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"31 декабря. Приветствуем дома, чемпион. Гордимся", – сказал Зеленский.
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Напомним, что 21 декабря Усик одержал победу в бою-реванше над Тайсоном Фьюри, защитив свои пояса в супертяжелом весе.
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