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"Гордимся", - Зеленский встретился с Усиком. ФОТО

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Чемпион встретился с президентом

"Гордимся", - Зеленский встретился с Усиком. ФОТО

instagram.com/zelenskyy_official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в последний день 2024 года встретился с чемпионом WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).

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"31 декабря. Приветствуем дома, чемпион. Гордимся", – сказал Зеленский.

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Напомним, что 21 декабря Усик одержал победу в бою-реванше над Тайсоном Фьюри, защитив свои пояса в супертяжелом весе.

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Александр Усик Владимир Зеленский
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