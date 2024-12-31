Редакция UA-Футбол поздравляет своих читателей с Новым годом!

Год назад аналогичное поздравление мы начинали с реплики о том, что праздновать или не праздновать Новый год во времена большой войны – личный выбор каждого. И, собственно, ничего с тех пор не изменилось. Война продолжается, для кого-то празднование сейчас "не на часі", а для кого-то – это неизменная семейная традиция, несмотря на все трудности и проблемы.

Но в этом и есть вся соль, не так ли?! Война продолжается, но одновременно продолжается и наша жизнь, потому что мы имеем выбор. Выбор – праздновать или не праздновать, оставаться или уходить, читать или зачеркивать.

И если вы здесь – значит, свой выбор Вы сделали в нашу пользу. Значит, для нас год снова прошел не зря. Значит, какую-то лепту в ваше жизненное устройство мы вложили.

Для нас Новый год – это не празднование, а просто возможность на минутку оглянуться назад. 366 дней назад мы говорили о годе, который прошел под знаком вынужденных изменений – перестроиться, чтобы не сделать шагов назад. Сейчас же, подытоживая последние двенадцать месяцев, говорим о попытке освоить какие-то новые горизонты. Больше людей в редакции, больше публикаций, больше раскрытых и охваченных тем. Надеемся, больше изюминок для Вас.

И больше наших коллег – в рядах ВСУ. Это, безусловно, не потери, а цвет, гордость нашей редакции. К Ивану Мартынову и Сергею Швецу добавился Егор Старков – эти люди заслуживают персонального упоминания и персональной большой благодарности. Спасибо. Как и спасибо нашим читателям. Мы существуем, пока существуете Вы.

Но пусть в Новом году будет не существование, а расцвет Вашей жизни. Если для Вас важно открыть для себя (или в себе) что-то новое – желаем Вам этого. Если для Вас ценна стабильность – стабильности Вам. Если Вам нужен просто душевный покой или семейный уют – и этого желаем. Всего, что вы сами себе загадаете под бой все еще приглушенных из-за выстрелов пушек курантов. Приглушенных, но не подавленных полностью. Когда-то снова наступит то время, когда самыми громкими взрывами, которые мы с Вами будем слышать на просторах нашей любимой Украины, будут новогодние фейерверки. Пусть это случится уже в 2025-м.

Мира Вам. Любви. Добра. Осуществления желаний. С уважением, всегда Ваша редакция UA-Футбол.