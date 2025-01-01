Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Зеленский поздравил с Новым годом. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Новым 2025 годом.

По его словам, "за каждым из нас - "Украина-мать" и она заслужила жить в мире" и бок о бок миллионы украинцев.

"И как Президент Украины, и как гражданин я буду в следующем году делать для этого все. Зная, что буду не один. Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Сильные. Свободные. Прекрасные", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский выразил надежду, что новый американский президент положит конец российской агрессии.

"Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Потому что это не уличная разборка, где надо утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного", - сказал Зеленский.

Справедливый мир, по словам президента – это помнить преступления России и невозможность начать "с чистого листа".

"То есть не забыть и не обнулить все, что совершила Россия. Буча, Еленовка, Авдеевка, все наши уничтоженные города и села. Вот почему действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнем с чистого листа"", - пояснил украинский президент.

Зеленский добавил, что сейчас счет не 0:0. На счету - тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла Россия", - подчеркнул он.

Видео поздравления: