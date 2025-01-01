Депутаты Львовского городского совета утвердили план строительства академии футбола Козловского в Винниках
Учебный комплекс построят на месте западных трибун стадиона Богдана Маркевича
Фото - fcrukh.com
По плану в состав спорткомплекса войдет футбольная академия с учебно-тренировочными помещениями и жилищный блок для спортсменов. С северной стороны планируется обустроить трибуны, под которыми будет спортивный и тренажерный зал для тренировки и проведения соревнований по разным видам спорта. Такие же трибуны предусмотрели и с южной стороны.
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Проект развернут на десяти частных участках с разным целевым назначением, в частности для строительства и обслуживания учебных заведений, строительства и обслуживания объектов физкультуры и спорта, ведения личного сельского хозяйства. Общая площадь – 54,7 тыс. кв. м, площадь застройки – 8 тыс. кв. м.
В северной, северо-восточной, западной и восточной части территории находятся усадебные жилые и дачные дома.
Кроме того, два пруда неестественного происхождения планируют перенести на незадействованный участок озеленения общего пользования в пределах русла реки Марунька. Застройщик обещает создать сквер с общественным пространством для жителей окружающей территории.
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